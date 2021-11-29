  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç skandallarıyla sık sık gündeme geliyor. Övüç ve arkadaşlarının polise direnme suçu işledikleri ortaya çıktı. Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Ekleme: 29.11.2021 - 11:19 Güncelleme: 29.11.2021 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, 'Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz' gibi tehditlerde bulundular' dedi.

KELEPÇE TAKTIRMAMIŞLAR

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, 'Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık' ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.



HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık'ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan ‘hakaret' suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme' suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Burakcan Övüç savunmasında, 'Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Başkan Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı
İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı vatandaş mağdur oldu...
LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Akbaş gülümsedi...
Bülent Arınç hükümete sallayıp gündem olma peşinde! 'Beni fazla zorlamasınl
DSÖ'den 'Omicron varyantı' açıklaması: Risk çok yüksek
İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit
TÜİK açıkladı: İhracatta büyük artış
Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat
Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Financial Times, TL'nin değeri konusunda Erdoğan'ı hedef aldı
Otomotivde yeni dönem! Sıfır yok, ikinci el pahalı olunca...
Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Özcan ve Karaca için karar günü!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması