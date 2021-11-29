Melisa Döngel'in velayet savaşı!

Şimdilerde 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, kariyeri hakkında konuştu. Döngel, çok acele etmediğini, ince eleyip sık dokuduğunu belirtti.'NESLİHAN ATAGÜL'Ü ÖRNEK ALIYORUM'Posta'nın haberine göre genç oyuncu, 'Kendime Neslihan Atagül'ü örnek alıyorum. Küçüklüğümden beri yaptığı her şeyi severek takip ediyorum. Şahane bir oyuncu' dedi.Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken bir isim.'Aşk Mantık İntikam' dizisiyle ekrana gelen 21 yaşındaki oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜBirkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.'HAYAT BENİ OYUNCULUĞA İTTİ'Melisa Döngel, bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini, “Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum' sözleriyle anlatmıştı.KIZ KARDEŞİNİN VELAYETİNİ ALMAYA ÇALIŞIYORBirkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel'in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte.Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba, Melisa Döngel'in “kötü bir hayatı olduğu” gerekçesiyle 17 yaşındaki küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesi; kendisi cezaevinde olduğu için Rusya'da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti.Melisa Döngel'in Rusya'da yaşayan annesinin de “Bakamıyorum” diyerek kızını, ablasının yanına gönderdiği ortaya çıktı.