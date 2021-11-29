Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.