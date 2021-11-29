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Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…

Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir anda çok konuşulan isimlerden olan genç şarkıcı Ece Ronay son olarak geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…
Ekleme: 29.11.2021 - 09:33 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti... Genç şarkıcı Ece Ronay mahkemeye koştu ama…
Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti.

Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti.

Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.

Ece Ronay dilekçesinde '7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum.

Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti' dedi.


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