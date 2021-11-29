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Çağla Şikel'in kamera paniği!

Geçtiğimiz haftalarda Bomonti'deki bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansıyan Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan ünlü manken, görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etti.

Ekleme: 29.11.2021 - 10:08 Güncelleme: 29.11.2021 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şikel'in kamera paniği!
Şimdilerde sunuculuk yapan Miss Turkey 1997 güzeli Çağla Şıkel, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Mekandan dışarı çıkacağı sırada kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenen Şıkel, ardından geri içeriye döndü.

HIZLA ARACINA YÖNELDİ
Arkadaşlarıyla eğlence turuna çıkan manken, daha sonra çalıştığı kanalın özel aracının gelmesiyle görüntü vermemek için hızlı adımlarla araca binerek evinin yolunu tuttu.

Bu hareketlerine anlam verilemeyen 42 yaşındaki Çağla Şıkel, muhabirlere görüntü vermemek adına büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.

GİZEMLİ ARKADAŞ
Öte yandan ünlü manken, geçtiğimiz haftalarda Bomonti'de bir mekanda gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Mekan içerisinde samimi olduğu görülen modeli, yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.

Üç saat süren eğlencede samimi olduğu görülen gizemli erkek, Çağla Şıkel'i çıkış kapısında da yalnız bırakmamış, elinden tutarak kapıya kadar getirmişti.

NEŞELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Basın mensupları tarafından görüntülendiği fark eden manken ve sunucu, bir anda hızlanıp, kız arkadaşıyla bir araca yönelmişti. Yanındaki beyefendi ile Bomonti'deki mekandan çıkış yaparken kahkaha atan Şıkel'in, neşesinin bir hayli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ
2008 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'dan, 2015'te boşanan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.
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