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Bu iddia çok konuşulur! 'Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor'

Geçtiğimiz gün Dubai'ye gidip ödül alan Neslihan Atagül aldatılma iddiasıyla gündeme geldi. Onur Akay "Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor" iddiasında bulundu.

Bu iddia çok konuşulur! 'Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor'
Ekleme: 29.11.2021 - 11:29 Güncelleme: 29.11.2021 - 11:41 / Editör: Ozge Selin
Bu iddia çok konuşulur! 'Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü eski rol arkadaşıyla aldatıyor'
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme geldi. Daha önce Aşkın Tarifi dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün beraber olduğu iddia edildi.

Gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Kadir Doğulu'nun son dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk'le birlikte olduğunu iddia etti.

'2 HAFTA ORTADAN KAYBOLMUŞLAR'

Akay açıklamasında 'Serra ve Kadir 2 hafta ortadan kaybolmuş. Çok sıkıntılı dönemler yaşıyormuş Neslihan. Neslihan Dubai'de üzgünmüş, Terk ettiği konuşuluyor Kadir Doğulu. Çiftin boşanacağı konuşuluyor' dedi.

Bu iddialar devam ederken Doğulu eşinin bir fotoğrafını paylaşarak 'Yetenekli ve güzel sevdiğim' yorumunda bulundu.
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