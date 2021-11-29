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Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Amerika kararı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bebeklerinin geleceğini şimdiden düşünmeye başladı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Amerika kararı
Ekleme: 29.11.2021 - 09:58 Güncelleme: 29.11.2021 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Amerika kararı
'Aşıklar Bayramı' filminin çekimlerini tamamlayan Kıvanç Tatlıtuğ, 6 haftalık hamile eşi Başak Dizer ile Bodrum'da inzivaya çekildi.

DOĞAYLA İÇ İÇE
Bir erkek bebeği olacağını öğrenen Tatlıtuğ, 44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer ile doğayla iç içe yaşam sürerek doğuma Ege'de hazırlanma kararı aldı.

DOĞUM AMERİKA'DA
Uzun yıllardır gördüğü tedavi sonrası yüzü gülen 44 yaşındaki Başak Dizer ve 38 yaşındaki eşi Kıvanç Tatlıtuğ, çocuklarının geleceğini de şimdiden düşünmeye başladı.

Başak Dizer'in doğumu Amerika'da yapacağı iddia edildi. Ünlü çift yaz başında Amerika'ya uçacak.

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