  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nil Karaibrahimgil'e tepkiler dinmiyor!

Nil Karaibrahimgil, ‘Artık Kara Cuma yok’ diyerek “Black Fridays’a karşı çıktı. İklim krizine dikkat çekmek isteyen şarkıcıya “Sen milyonlar kazanırken biz indirimli bir şeyler almaya çalışıyoruz” tepkileri geldi.

Ekleme: 28.11.2021 - 14:08 Güncelleme: 28.11.2021 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Nil Karaibrahimgil'e tepkiler dinmiyor!
İklim krizine dikkat çekmeye çalışan Nil Karaibrahimgil, tepki çekti.

Diğer ünlüler gibi gardırobuna servet yatırmadığını söyleyen ve 'Satın adığım kıyafetleri en az 5 sene giyiyorum' diyen şarkıcı, önceki gün 'Black Fridays' 'Kara Cuma' indirim günlerine karşı çıktı.

769 bin takipçili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karaibrahimgil, 'Artık Kara Cuma yok' notu düştü. İklim konusuna dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yapan şarkıcı, beklemediği bir tepki gördü.

Kimileri 'Sanatçı dediğin böyle örnek olmalı' diyerek destek verirken kimileri de eleştirdi.

Bazı takipçileri, şarkıcıyı 'Lüks teknende tatil yap, reklamlardan milyonlar kazan. Vatandaş indirimden bir şeyler almaya çalışınca karşı çık. Ne tutarsızlık' diye eleştirdi.

Karaibrahimgil, yaptığı 'Kara Cuma' paylaşımına gelen eleştiriler yüzünden pişman oldu.



Yargıtay’dan izin ücreti kararı
Müslüme Yağal’ın ölümü Türkiye’yi derinden yaraladı! ‘Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!
81 il valiliğine genelge gönderildi! Metruk binalar yerleşim yeri gösterilemeyecek
Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti
Güney Afrikalı doktor, koronavirüsün Omicron varyatının belirtilerini açıkladı
Borcu olanlar elinizi çabuk tutun: Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor, son tarih 30 Kasım
Avukatı dosyaları çaldı şüpheliler firar etti
Komandolar 'girilemez' denilen bölgede: PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi
Başkan Erdoğan'dan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde önemli açıklamalar
Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi
Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor! Balıkesir'deki köy Bursa'ya taşınıyor
İşte CHP'li belediyelerin karnesi: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada
Muhalefet olmak isteyen Meral Akşener'e Fahrettin Koca'dan sert yanıt
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
İBB'den 'dere yatağı yalanı! İSKİ bile yok diyor ama: Ruhsatlı caminin yapımını durdurdular
BAE'den tarihi karar! Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan onayladı
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem!
Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümünde flaş! Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a teşekkür: Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım
Aylık kazanç 20 bin TL! İstanbul'da bakıcı fiyatları yükseldi

Aylık kazanç 20 bin TL! İstanbul'da bakıcı fiyatları yükseldi

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

TOGG'un CEO'sundan araç fiyatına ilişkin açıklama

Stalk yapanları üzecek haber geldi! Profile girdiğiniz anda karşı tarafa bildirim gidecek!

Stalk yapanları üzecek haber geldi! Profile girdiğiniz anda karşı tarafa bildirim gidecek!

Meteoroloji'den 36 şehre kar yağışı uyarısı: Hafta içi iki güne dikkat

Meteoroloji'den 36 şehre kar yağışı uyarısı: Hafta içi iki güne dikkat

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi şakası olay oldu! Eşi, canlı yayında kulağını çekti

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden 55 ile yağış uyarısı