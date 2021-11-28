Nil Karaibrahimgil'e tepkiler dinmiyor!

İklim krizine dikkat çekmeye çalışan Nil Karaibrahimgil, tepki çekti.Diğer ünlüler gibi gardırobuna servet yatırmadığını söyleyen ve 'Satın adığım kıyafetleri en az 5 sene giyiyorum' diyen şarkıcı, önceki gün 'Black Fridays' 'Kara Cuma' indirim günlerine karşı çıktı.769 bin takipçili Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karaibrahimgil, 'Artık Kara Cuma yok' notu düştü. İklim konusuna dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yapan şarkıcı, beklemediği bir tepki gördü.Kimileri 'Sanatçı dediğin böyle örnek olmalı' diyerek destek verirken kimileri de eleştirdi.Bazı takipçileri, şarkıcıyı 'Lüks teknende tatil yap, reklamlardan milyonlar kazan. Vatandaş indirimden bir şeyler almaya çalışınca karşı çık. Ne tutarsızlık' diye eleştirdi.Karaibrahimgil, yaptığı 'Kara Cuma' paylaşımına gelen eleştiriler yüzünden pişman oldu.