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Mehmet Yılmaz Ak'ın 14 yaş küçük sevgilisi...

Yargı dizisinin Savcı Pars'ı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle! Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisine bakın, güzelliği hayran bıraktı... Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Savcı Pars karakteri ile ekranlarda boy gösteren 35 yaşındaki oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldığı müzikalde görüntülendi. Gündeme bomba gibi düşen ikili Mehmet Yılmaz Ak'ın Instagram hesabındaki paylaşımlarda da dikkat çekti. İşte Yargı dizisinin Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi...

Ekleme: 28.11.2021 - 13:56 Güncelleme: 28.11.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Yılmaz Ak'ın 14 yaş küçük sevgilisi...
Savcı Pars karakteriyle Yargı dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mehmet Yılmaz AK, bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla şöhrete kavuşan
Nazlı Çetin ile aşk yaşıyor.
sanatçı iltifat yağmuruna tutuldu

Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Uğur Aslan, önceki akşam, Afara – 'Bir Arabesk Müzikali'yle Maximum Uniq'te sevenleriyle buluştu.

Yargı dizisinde canlandırdığı savcı Pars rolüyle dikkat çeken 35 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, yakın dostunu yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncu, müzikale genç sevgilisi Nazlı Çetin ile katıldı.

'HIZLI GEÇİŞ YAPTIM'

Yargı dizisine ilişkin konuşan Mehmet Yılmaz Ak, 'Geçmiş yıllarda hep kötü rollerde oynadım. Bu sene tercihim mafya dizisinde yer almamaktı. Mafya bozuntusundan savcı karakterine geçişim hızlı oldu. Altından kalkabildiğimi düşünüyorum' dedi.

Mehmet Yılmaz Ak'ın sevgilisinden 14 yaş büyük olması dikkat çekti. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.



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