'90’larda bizi soydular sömürdüler'

Usta sanatçı Orhan Gencebay, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurun kasıtlı olarak yükseldiğini dile getiren Gencebay, "90'larda Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu bizi soydular sömürdüler" dedi. Uyan Türkiyem programına telefonla bağlanan Gencebay, "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı" dedi."Bu, bana göre kasıtlı çıkarıldı" diyen usta sanatçı Orhan Gencebay, sözlerine şöyle devam etti: "Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı.""CAN GÜVENLİĞİ YOKTU"Usta sanatçı Orhan Gencebay, "Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında bunlar hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. Üç yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan bir depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu" diye konuştu."TAYYİP BEY, MAZLUMUN VE MAĞDURUN YANINDADIR"Gencebay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de "Devletime çok saygılı olduğum için devletimi yönetenlerle kesinlikle samimiyetim var benim. Süleyman Demirel ile neredeyse baba-oğul gibiydik. Ecevit'in peşinde dolandık, ülkemiz daha iyi olsun diye onu teşvik ettik. Ve 80'lerde Turgut Özal ile son derece yakındık. Benim devlet adamlarına ilgimin olması son derece normal, sahip çıkarım. Ayrıca Tayyip Bey'in özel yeri var. Kendisini insan olarak çok severim. O mazlumun ve mağdurun yanındadır. Çok eskiden beri tanırım. Ve şu anda zaten yaptıkları ortada. Hepsi milli değerdedir." ifadelerini kullandı.