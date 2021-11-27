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Pınar Deniz'den evlilik itirafı!

Son dönemin popüler isimlerinden Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile Evlilik Hakkında Her Şey'in Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı, kendilerine gelen evlilik sorusuyla şoke oldular. Mutluluklarıyla dikkat çeken çift, evliliğe yönelik kaçamak cevaplar verdiler.

Ekleme: 27.11.2021 - 17:27 Güncelleme: 27.11.2021 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Pınar Deniz'den evlilik itirafı!


Son dönemin yükselen isimlerinden Pınar Deniz ile sevgilisi Yiğit Kirazcı, bir etkinlikte kameralara yansıdı. SnobMagazin'in haberine göre; çift evlilik sorusuyla karşılaştı.

"Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu karşısında kısa süreli bir şok yaşayan çiftten Deniz, "Evlilik yok. Henüz erken" derken Kirazcı ise, "Zaman gösterecek. Şu sıralar yoğun çalışıyoruz" demekle yetindi.
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