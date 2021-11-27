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Murat Dalkılıç'ı yıkan haber!

Şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ekleme: 27.11.2021 - 10:36 Güncelleme: 27.11.2021 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Murat Dalkılıç'ı yıkan haber!
Aydın Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a geldi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.

“NORMALE DÖNECEK DİYE UMUYORUM”

Babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, “Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum.” dedi.

DOKTORU DURUMUNU ANLATTI

Mehmet Sedat Dalkılıç'ın durumu hakkında bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise “Hastamız kalp krizi geçirip Söke Devlet Hastanesi’ne başvurmuşlar. Söke Devlet Hastanesi’nden sevkli olarak aldık hastamızı. Gelir gelmez anjiyosu yapıldı ve kalp krizi tanısı kesinleşti. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamız hocalarımızın takibinde yoğun bakım şartları devam ediyor.” diye konuştu.
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