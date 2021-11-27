Meryem Uzerli servetine servet kattı!

Bir döneme damga vuran "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği 'Hürrem Sultan' karakteriyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Dijital projelerde yer alan Meryem Uzerli, hayatını Almanya'nın başkenti Berlin'de sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, son olarak Berlin'de bulunun bir hazır giyim markası için kamera karşısına geçti. 2 saatte 10 kıyafet giydi. Bunun karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı.

Meryem Uzerli, Berlin'de bulunun bir hazır giyim markası için kamera karşısına geçti. 2 saatte 10 kıyafet giydi. Bunun karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı.Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazındı.Son olarak 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde konuk oyuncu olarak boy gösteren sevilen isim sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de bulunun bir hazır giyim markası için kamera karşısına geçti.Mankenlik yapan Uzerli, 2 saatte 10 kıyafet giydi. Çekim karşılığı 1 milyon TL kazandı.Uzerli bir ay önce de bir mücevher markasıyla bir yıllık anlaşma yapmış, 6 milyon TL almıştı.