Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesi hakkında ortaya çıkan DNA gerçeği sonrası olayın sıkı takipçisi Demet Akalın: 'Utancımdan öleceğim'

Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesi hakkında ortaya çıkan DNA gerçeği sonrası olayın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 2.5 yaşındaki Yörük kızının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Peki Müslüme'nin ölüm nedeni ne? Herkesin merak ettiği soru hala gündemdeyken kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme'nin ölümüyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi, geçtiğimiz hafta 'katil' tepkisi ile dikkat çeken Demet Akalın'ı yeniden harekete geçirdi. İşte Demet Akalın'ın, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilk kez gündeme gelen ve arama çalışmalarını da sıkı bir şekilde takip ettiği Müslüme'nin, babası çıktığı ileri sürülen dedesi hakkında yaptığı açıklama...

'UTANCIMDAN ÖLECEĞİM'Müge Anlı'da tanınan Müslüme'nin dedesi hakkında ortaya çıkan DNA gerçeği sonrası olayın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan tepkisini dile getirdi.Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.Son dakika Müslüme haberinin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram'dan bir kez daha paylaşımda bulundu.Geçtiğimiz hafta Müslüme olayı hakkında sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Demet Akalın, idam istediğini belirterek, 'İdam gelsin! İdam gelsin! Bu o.. çocuklarını beslemek zorunda değiliz… Bulunmuş cansız bedeni! Allah belanızı versin ne diyeyim ya vallahi yıldık boğazıma saplandı bi ağrı!' açıklamasında bulundu.Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı yaptığı bu paylaşımın ardından bugün bir kez daha tepki gösterdi.'Utancımdan öleceğim, benim dedem bizi gözünden saklardı. Ne diyim, ne diyelim...'Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.2.5 yaşındaki Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı.Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken, anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı.Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki biyolojik baba Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.