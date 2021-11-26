Merve Oflaz makyajsız yakalandı!

Survivor yarışmasıyla ünlenen Merve Oflaz, makyajsız görüntülendi. Doğal haliyle görüntülenen oyuncu, magazincilere 'beni bu halde çekmeseydiniz' dedi.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve şimdilerde Arka Sokaklar dizisinde rol alan oyuncu Merve Oflaz, makyajsız haliyle görüntülendi. Milliyet'te yer alan habere göre; oyuncu makyajsız haliyle görüntülenmek istemedi.Oflaz kendisini çeken magazincilere, 'Beni bu halde çekmeseydiniz.' diyerek karşılık verdi.İŞTE MERVE OFLAZ'IN MAKYAJSIZ HALİ