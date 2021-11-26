İşte Melisa Şenolsun'un yeni aşkı!

Geçtiğimiz yıllarda meslektaşı Melisa Döngel’le aşk yaşayan oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın (30), şimdilerde kalbini bir başka oyuncu Melisa Şenolsun’a (25) kaptırdığı konuşuluyor.Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın özel haberine göre; gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Daymaz ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı.İddiaya göre; 2019 yılında güzel oyuncu Melisa Döngel'le fırtınalı bir aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz'ın kalbinde ikinci Melisa dönemi başlamış oldu.MESAJLAR BİTİRMİŞTİ!Son olarak işletmeci Umut Evirgen'le birlikte olan Melisa Şenolsun'un, "çapkın işletmecinin eski sevgilisi Tuba Büyüküstün'e attığı mesajları yakalayınca ilişkisini sonlandırdığı" haberleri çıkmıştı."KALICI MUTLULUK DİYE BİR ŞEY YOK"Geçtiğimiz günlerde Elle dergisine konuşan Şenolsun, çarpıcı açıklamalar yapmıştı."Aşkın dengeni sarsmak üzerine kurulu olduğu sanrısından ibaret olmadığını ve gerçek aşkın seni oluşunun en iyi haline taşımana yardım ettiğini düşünüyorum.""Kalıcı mutluluk diye bir şey yok bence. Mutluluk anlardan ibaret ve bunun sayısını arttırabilmek de anda kalmayı arttırmakla mümkün. Bana göre an olduğu haliyle güzel.""Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor.""Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum."