Hande Erçel'den doğum günü paylaşımı!

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, yeni yaşını kutladı.28 yaşına giren güzel oyuncu, doğum gününde çekilen fotoğraflarını paylaştı.'İYİ Kİ VARSINIZ'Doğum günü pastasını kesen Erçel paylaşımında 'Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebiliriz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum' notunu yazdı. Instagram'da 25.6 milyon takipçisi olan Erçel'in doğum günü paylaşımına 2.7 milyondan fazla beğeni geldi.