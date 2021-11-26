Dünyaca ünlü şarkıcı bebeğini kaybetti!

'Price Tag' ve 'Domino' gibi hit parçalarıyla tanınan, müzik kariyerine henüz 11 yaşında başlayan Jessie J, doktor kontrolü sırasında bebeğinin kalbinin artık atmadığını öğrendiğini açıkladı.10.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından elinde gebelik testi tuttuğu fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, duygu yüklü bir mesaj ile hislerini takipçileriyle paylaştı.Jessica J şu açıklamayı yaptı:"Bu sabah duygularımı kontrol edemediğimi hissediyorum. Bunu yazdığıma pişman olabilirim veya olmayabilirim, aslında bilmiyorum. Tek bildiğim bu gece şarkı söylemek istediğim. Kederden ya da süreçten kaçtığım için değil, bu gece şarkı söylemenin bana yardımcı olacağını bildiğim için...""HAMİLE KALMAK BAŞLI BAŞINA BİR MUCİZEYDİ""Bazı insanların konserimi iptal etmem gerektiğini düşüneceğini biliyorum. Şarkı söylemeye gençken neşe için, ruhumu doldurmak ve hiç değişmeyen öz sevgi terapisi için başladım ve bunu kendi yolumla işlemeliyim.""Kendi kendime bir bebek sahibi olmak sahibi olmak istedim. Çünkü bu kısa hayatta en çok istediğim şeydi. Hamile kalmak başlı başına bir mucizeydi ve bu tecrübeyi hiçbir zaman unutmayacağım...""BU, DÜNYANIN EN YALNIZ HİSSİ""Hâlâ şoktayım, üzüntüm tarif edilemez. Ancak güçlü olduğumu ve iyi olacağımı biliyorum. Ayrıca dünyanın her yerinden milyonlarca kadının bu acıyı hissettiğini biliyorum. Onlarla bağ kurduğumu hissediyorum. Bu, dünyanın en yalnız hissi."İngiliz pop yıldızı Jessie J’in duygulandıran sosyal medya gönderisinin altına sanat camiasından ünlü isimler ve hayranları tarafından destek mesajları yağdı."BAŞARISIZ OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELMEZ"Öte yandan Jessie J, Şeyda Noir'ın, "Bazen aşk, işe yaraması için yeterli olmaz ve sorun değil. Bu, başarısız olduğunuz anlamına gelmez" sözünü paylaştı.