Cengiz Kurtoğlu: Bana tuzak kuruyorlar

Cengiz Kurtoğlu'nun gittiği bir davette tartışma yaşadığı Mustafa Can'a bıçakla saldırdığı görüntüler büyük yankı uyandırdı.'DEĞER YARGILARIM VAR'Cengiz Kurtoğlu, haberin bazı mecralarda 'Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı' şeklinde yansıtılmasına tepki gösterdi: 'Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş, aile, dost gibi konularda oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı haksız bir söylemi asla kabul edemezdim, sadece buna tepki gösterdim.''KUSURLU HAREKETİM OLMAZ'Kurtoğlu, partide Mustafa Can isimli şahsın başta Orhan Gencebay olmak üzere bazı sanatçı dostları için küfürlü ifadeler kullandığını yineleyerek, 'Fiziksel hiçbir hareket olmamasına rağmen o şahsın karakola gitmesi şaşırtıcı.Bıçaklama haberlerini ise kasıtlı buluyorum. Bana tuzak kuruyorlar. Birileri de bu işi yapanların ekmeğine yağ sürüyor. Bunca yıllık sanat hayatımda hiçbir kusurlu hareketim olmadı, bundan sonra da olmaz' diye konuştu.