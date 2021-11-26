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Birgül Ulusoy'un Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılma nedeni

Birgül Ulusoy, "Aşk Mantık İntikam" için zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Ekleme: 26.11.2021 - 11:11 Güncelleme: 26.11.2021 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Birgül Ulusoy'un Aşk Mantık İntikam dizisinden ayrılma nedeni
İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Birgül Ulusoy, kadrosundan ayrıldığı "Aşk, Mantık, İntikam" dizisinin ardından olay açıklamalarda bulundu.

Diziden neden ayrıldığının sorulması üzerine Birgül Ulusoy, "Orada birçok dengeler var. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Bir rol için anlaşıyorsunuz. Rol için ilerlemeler vadediliyor. Esas kız ve esas oğlanın hikayesi ilerlerken senaristlerin kafası karışıyor ya da yapımcı 'Ona yaz, buna yazma' şeklinde müdahil olunca yan roller atıllaşıyor. Oyuncu olarak 'Benim burada ne işim var' diyorsun.

"YAPIMCIYI BOĞAZ'A GÖTÜRMEDİM"

Ben yapımcıyı Boğaz'da karides yemeye davet etmediğim için, yönetmene düğününde altın kolye takmadığım için... Böyle ilişkilerin içinden geçiyor bu işler... Belli bir grubun içindeysen oyunculuk yapıyorsun. Belli insanlarla dirsek temasın varsa oyunculuk yapıyorsun. Bunun dışında senin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunun hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

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