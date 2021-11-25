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Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı

Manken ve oyuncu Cansu Ateş, İstanbul Esenler Otogarı’nda polis tarafından durduruldu. Ateş’in kemerine saklanmış halde uyuşturucu madde bulundu.

Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı
Ekleme: 25.11.2021 - 09:49 Güncelleme: 25.11.2021 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Manken ve oyuncu Cansu Ateş Esenler Otogarı'nda uyuşturucuyla yakalandı
Best Model yarışmasına da katılan manken ve oyuncu Cansu Ateş, geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Otogarı'na gitti.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Genç model, polisler tarafından yapılan çevirmeye takıldı. Arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'ERKEK ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETTİ'

Uyuşturucuyu Etiler'de bir arkadaşından aldığını itiraf eden Ateş, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde aldığını söyledi.

2017 yılında da hakkında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle dava açılan ve denetim altına alındığı belirlenen Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


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