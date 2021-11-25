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Londra pozları olay oldu!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'dan Londra sokaklarında iddialı pozlar geldi.

Ekleme: 25.11.2021 - 10:19 Güncelleme: 25.11.2021 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Londra pozları olay oldu!
En son Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu ile birlikte başrolde oynayan Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda soluğu Londra'da alan güzel oyuncu, tatilin keyfini çıkarıyor.

DİREKLİ FOTOĞRAF

31 yaşındaki oyuncu, siyah yırtmaçlı elbisesiyle Londra sokaklarına çıktı. Direkle çektirdiği bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Tuvana Türkay'ın iddialı pozuna hayranları beğeni yağdırdı.






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