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Kerem ile Hande'den doğum günü pozu!

Ünlü oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından Erçel ile çekildiği kareleri arka arkaya paylaştı.

Ekleme: 25.11.2021 - 10:06 Güncelleme: 25.11.2021 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Kerem ile Hande'den doğum günü pozu!
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, 28 yaşına girdi.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Erçel'in doğum gününü ilk kutlayan isim oldu. Arka arkaya Hande Erçel ile çekildiği kareleri paylaşan Kerem Bürsin, romantik notu ile sevgilisine seslendi.

'TEŞEKKÜR EDERİM'

Bürsin, 'Doğum günü serisi başlıyor!' ifadelerini kullandı. Kerem Bürsin başka bir paylaşımında Hande Erçel'e, 'Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun.' sözleriyle seslendi.



Bir uygulamayla sevgilisi Hande Erçel'le yüzlerini değiştiren Bürsin, o fotoğrafa da 'Kesinlikle güzel.' notunu düştü.




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