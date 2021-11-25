Kadir İnanır'ın son sağlık durumu nasıl? Oyuncu sevgilisi duyurdu!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenilmişti.Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları şu açıklamayı yapmıştı:'ESPRİ YAPIP, ŞAKALAŞIYOR'PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın takip ve tedavi sürecinde 6 kişilik bir ekip kurulduğunu belirterek, 'Takip sürecinde, geçen pazar günü oluşan ve ani şekilde gelişen bir kanama tespit edildi. Kendisini ameliyat ettik. Arkasından gelen süreçte yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi ve yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnanır kendi öz bakımını yapabilecek düzeyde konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor. Bizlerle espri yapıp, şakalaşabiliyor' diye konuşmuştu.Yoğun bakımda tedavisine devam edilen usta oyuncu normal odaya alındı. Güzel haberi İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural yaptığı paylaşımla duyurdu:'Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir. Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir, bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz.Bugünden bir anekdot: Kadir, doktorları Nörolog Çağdaş Erdoğan ve Psikiyatrist Osman Özdel ile sohbet ederken 'Sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi.SEVGİ EMEKTİR!Saygılarımla... Jülide Kural'