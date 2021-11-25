Cengiz Kurtoğlu sessizliğini Söylemezsem Olmaz'da bozdu!

Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer'de yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sessizliğini Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bozdu.Kurtoğlu canlı yayında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;“Sinir sistemlerim de iyi değil böyle şeylere alışık değilim. Bir kardeşim doğum gününe davet etti beni İstanbul dışında konserim vardı. Gittik her şey çok güzel saygılı sevgili alkolün de verdiği etkisiyle ağzını bozarak ileri geri konuşmaya başladı. İkaz ettim kendisini sözlerini geri al diye orada ufak tefek gerilmeler oldu. Benim bıçakla ne işim var! Oradaki arkadaşım elinde telefonu alarak telefonun ışığı parlıyor ben dört beş metre daha bu taraftayım ufak tefek itiş kakış oldu. Çıkartın bu adamı gitsin dedim. Fiziksel hiçbir hareket yok karakola gitmiş bende gittim ifade ettim konu buraya kadar geldi. Bu olaylara üzülüyorum, ben kırk yıldan beri hiç böyle olumsuz olaylarım olmadı. Çok kalbim kırıldı yalan yanlış ifadelerle bu adam televizyonlara çıkarıyorlar. Çok üzgünüm olay çok basit bir olay üzüldüğüm olay sanatçı büyüklerime yanlış ifadeler kullandı. Türkiye'nin en büyük sanatçısı Cuguili'den başka kimse yoktur benim için dedi. Küfürler var ortada. Sanatçıya emeği olan saygısızlığı yüksek sesle bizi rahatsız edecek şeyle hakaret varisi konuşursak bende bunun karşılığını vermek istedim. Kendi kendini mi tırmıkladı hayretler içinde kaldım. Bu olay organize! Ne işim olabilir bu adam iş adamı değil öyle bir tarzı yok. Bana kesinlikle tuzak kuruldu. Arkadaşımıza doğum gününü kutlayalım dedim sanatçıya küfür emeğe küfür benimde ağrıma gitti. Utanç verici bir olay. O görüntüde ki ben değilim. Ben o masa da olmasan bana da küfür edecek. Eskiden ne vardı biliyor musunuz siyasi başkanlıkların önünden soyunurlardı Televizyona çıkmak için bu adam bu yaşta meşhur olmaya mı çıktı?Hemen canlı yayına bağlanan Orhan Gencebay usta sanatçı Kurtoğlu'na destek çıktı.Orhan Gencebay “İnsanlarımıza anlatış şekli çok yanlış. Sen bu çirkin olayı düzelttin için çok teşekkür ederim. Biz görevimizi yapmaya çalıyoruz biz kimsenin önünde durmak istemiyoruz. Cengiz Kurtoğlu çok severim adamdır. Aynı hareketi bende yapardım çok duygulandım. Sağ ol Cengiz bu şekilde düşünen herkese teşekkür ederim saygılarımı iletirim. Sağ duyumuz güçlüdür. Türk milletine çok teşekkür ederim çok değerli bir ülkedir. Bu değerler bizimle devam edecek atalarımızın yolundan devam edeceğiz.” Dedi.