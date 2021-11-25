Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı!

Cengiz Kurtoğlu Sarıyer'de tartışma yaşadığı işadamına bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in doğum günü partisine katılmak için onun evine geldi. Masada Mustafa Can isimli bir de işadamı vardı. İddiaya göre masada bir anda tansiyon yükseldi.Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu masadan servis bıçağını aldığı gibi koşarak Can'a doğru gitti. Elindeki bıçağı ile hamle yaptı.Ünlü müzisyen işadamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi. Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak 'uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı' iddiasında bulundu.