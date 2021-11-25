Ayrılık sonrası bambaşka biri oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kadrosunda yer alan oyuncu Zeynep Koçak, yıllar içindeki değişimiyle bambaşka biri oldu.Koç, yıllar önce 8 yıllık sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini Yağmur Tanrısevsin'le aldatmasından sonra büyük bir değişim yaşadı.Değişime kilo alarak başlayan Koçak, yüzüne yaptırdığı küçük işlemlerle tanınmayacak derecede başka biri haline geldi.Sarı saçları yerine koyu tonları tercih eden Koçak, artık saçlarını da kıvırcık kullanmaya başladı.Zeynep Koçak'ın sadece yüzündeki değil, tarzındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.