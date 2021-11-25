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Aslı Enver, arabayı değiştirdi

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Aslı Enver, arabayı değiştirdi
Ekleme: 25.11.2021 - 11:44 Güncelleme: 25.11.2021 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Aslı Enver, arabayı değiştirdi
Dizilerin ve filmlerin aranan yüzü güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Meksika'dan döndü.

Arkadaşlarıyla hasret giderdiğini söyleyen Enver'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.



1 MİLYON 900 TL'LİK ARAÇ

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren Aslı Enver'in yeni aldığı elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu ortaya çıktı.

Şu an proje değerlendirdiğini söyleyen Enver, 'Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim.' dedi.



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