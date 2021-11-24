Kerem Bürsin'den Hande Erçel itirafı!

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri gecesine birlikte katılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sorular üzerine kıyafet konusunda birbirlerine karışmadıklarını söyledi. Bürsin, “Ben Hande'nin ne giydiğine karışmıyorum, o da bana karışmıyor” dedi. Güzel oyuncu araya girdi: “Karışmak demeyelim, tabii ki birbirimize yakışan şeyleri söylüyoruz.”