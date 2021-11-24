Gülşen'den dev yatırım!

Geçtiğimiz sene Barselona’dan ev alan Gülşen, İstanbul’daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya’da geçirmişti.Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan sanatçının, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center’dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı.Gülşen, Zorlu Center’da sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, burada 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı.Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1’de yaşayan şarkıcı, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istedi..İki küçük dairesini 1.5 milyon dolara satan Gülşen, bu parayı yeni evine yatırdı.