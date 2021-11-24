  • USD: 12,16 - 12,18
  • EURO: 13,68 - 13,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki'den sitem dolu sözler!

Yeni albümünü tamamladıktan sonra ailesiyle Dubai’de tatile çıkan Aleyna Tilki, İstanbul’a döndü. Tilki, kariyerinin başında insanların kendisini önce eleştirdiğini ardından da övmeye başladığını söyledi.

Ekleme: 24.11.2021 - 10:25 Güncelleme: 24.11.2021 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Tilki'den sitem dolu sözler!
Aleyna Tilki önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Yakın zamanda Dubai tatilinden dönen genç şarkıcı, “Londra'da albüm yaptım ve çok yoruldum. 20 şarkı hazırladık. Albüm için 8'ini seçeceğiz” dedi.

Tilki, “Zamanında sizi eleştirenlere kin tutuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim bir sözüm var, ‘Nefret ve öfke kimseyi beslemez.' Onlarla beslendikçe kilo alır ve hazımsızlaşırsınız. Herhangi birine negatif bir duygu duyacak kadar kendimden nefret etmiyorum. İlk çıktığımda binlerce isim beni yerin dibine soktu. 16 yaşımda barda şarkı söylediğimde tüm ülke bir anda üstüme geldi. Zamanla beni sevdiler. Önce dövdüler sonra ‘Aleyna doğru yolda' dediler. Özellikle bu sektör böyle. İnsanların tarzlarına ve zevklerine hitap ettiğim sürece beni sevecekler, etmediğim sürece de beni sevmeyecekler.”

Risk ala ala efsaneye dönüşebilirim “Hiç fena değiliz. Emin adımlarla ilerliyoruz. İngilizce albümde rock ve pop'u harmanladım. Yine risk alacağım. Ben, risk ala ala efsaneye dönüşebilirim. İstediğimi yapmazsam hiçbir şey olmayayım.”

Şarkıcı, “Kimse, size zorla şarkı söyletemez mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “16 yaşında değilim artık. 21 yaşındayım, omurgasız olamam. Bana yakışmayan bir şarkıyı da söyleyemem.”

Aleyna Tilki, kazandığı parayı sadece işine yatırdığını dile getirdi: “Bir klibim 1 milyon TL tutuyor. Gayrimenkul falan hiç anlamam. Dünya starlarıyla iş yapıyorum. İş konusunda masraflıyım.”

Kadına rap vokal yakışmıyor

Aleyna Tilki, kendisine çok fazla şarkı ulaştırdıklarını söyledi: “Şu anda rap dinleniyor. Ben de çok beğeniyorum. Ama ben kadın vokale rap yakıştıramıyorum. Ayben hariç, onu çok seviyorum. O yüzden hiç söylemek istemedim. Denedim ama içime sinmedi.”

Ünlü şarkıcı, Dubai tatilini ailesiyle birlikte geçirdiğini dile getirdi: “Kariyer uğruna ailemden çok ayrı kaldım. 4 yıldır sürekli yurtdışına gidip geliyorum. Onlarla hasret giderdim. Küçük yaşta sırtına yük alınca daha erken kambur oluyorsun.”
PKK'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme çağrısı: Özerklik isteriz
24 Kasım Borsa güne rekor seviyeden başladı!
ABD Başkanı Joe Biden: Yüksek benzin fiyatı tüm dünyada sorun
Doların yükselişini bahane edenler PKK ve LGBT sloganları attı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan - El Nahyan görüşmesinde ticaret ve yatırım masada
Ekonomist Timothy Ash'dan Türkiye'ye IMF ve dolar önerisi
CHP'li Gürsel Tekin dövizdeki artışın dış etkenlerden kaynaklanmadığını savundu: Böyleyse neyimiz varsa satmazsak adiyiz
Sosyal medya çalkalandı: “Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağız! Vazgeçmeyeceğiz!”
MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu!
İçişleri Bakanlığı CHP'li Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına soruşturma başlattı
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!
İstanbul ve Ankara'da tencere tavalı dolar eylemi
PKK'dan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına şartlı kabul: Kuru kuruya olmaz özerklik istiyoruz
Politika Günün Yalanı Yerel Haberler 3. Sayfa 15 Temmuz Darbe Girişimi Eğitim Yerel Gündem ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere müjde: Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız
Başkan Erdoğan'dan '81 İlden 81 Öğretmen' programında flaş mesajlar .
Üreticilerden artan şeker fiyatlarına tepki: Kıtlık varmış gibi zam yapıyorlar
Kabaktepe'den 'ekonomik manipülasyon' uyarısı: Daha önce denenen ve başarılı olamayan operasyonlar
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması
Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Avrupa Parlamentosu Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerine katı kurallar getirecek

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Kocaeli'de büyük panik! Derince'de doğal gaz borusu patladı evler tahliye edildi

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin