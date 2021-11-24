Aleyna Tilki'den sitem dolu sözler!

Aleyna Tilki önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Yakın zamanda Dubai tatilinden dönen genç şarkıcı, “Londra'da albüm yaptım ve çok yoruldum. 20 şarkı hazırladık. Albüm için 8'ini seçeceğiz” dedi.Tilki, “Zamanında sizi eleştirenlere kin tutuyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Benim bir sözüm var, ‘Nefret ve öfke kimseyi beslemez.' Onlarla beslendikçe kilo alır ve hazımsızlaşırsınız. Herhangi birine negatif bir duygu duyacak kadar kendimden nefret etmiyorum. İlk çıktığımda binlerce isim beni yerin dibine soktu. 16 yaşımda barda şarkı söylediğimde tüm ülke bir anda üstüme geldi. Zamanla beni sevdiler. Önce dövdüler sonra ‘Aleyna doğru yolda' dediler. Özellikle bu sektör böyle. İnsanların tarzlarına ve zevklerine hitap ettiğim sürece beni sevecekler, etmediğim sürece de beni sevmeyecekler.”Risk ala ala efsaneye dönüşebilirim “Hiç fena değiliz. Emin adımlarla ilerliyoruz. İngilizce albümde rock ve pop'u harmanladım. Yine risk alacağım. Ben, risk ala ala efsaneye dönüşebilirim. İstediğimi yapmazsam hiçbir şey olmayayım.”Şarkıcı, “Kimse, size zorla şarkı söyletemez mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: “16 yaşında değilim artık. 21 yaşındayım, omurgasız olamam. Bana yakışmayan bir şarkıyı da söyleyemem.”Aleyna Tilki, kazandığı parayı sadece işine yatırdığını dile getirdi: “Bir klibim 1 milyon TL tutuyor. Gayrimenkul falan hiç anlamam. Dünya starlarıyla iş yapıyorum. İş konusunda masraflıyım.”Aleyna Tilki, kendisine çok fazla şarkı ulaştırdıklarını söyledi: “Şu anda rap dinleniyor. Ben de çok beğeniyorum. Ama ben kadın vokale rap yakıştıramıyorum. Ayben hariç, onu çok seviyorum. O yüzden hiç söylemek istemedim. Denedim ama içime sinmedi.”Ünlü şarkıcı, Dubai tatilini ailesiyle birlikte geçirdiğini dile getirdi: “Kariyer uğruna ailemden çok ayrı kaldım. 4 yıldır sürekli yurtdışına gidip geliyorum. Onlarla hasret giderdim. Küçük yaşta sırtına yük alınca daha erken kambur oluyorsun.”