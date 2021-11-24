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Aleyna Tilki, Demet Akalın'a cevap verdi

Aleyna Tilki, geçtiğimiz aylarda kendisiyle polemiğe giren Demet Akalın hakkında konuştu.

Aleyna Tilki, Demet Akalın'a cevap verdi
Ekleme: 24.11.2021 - 09:22 Güncelleme: 24.11.2021 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Aleyna Tilki, Demet Akalın'a cevap verdi
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da görüntülendi.

İngilizce albüm çıkaracağını söyleyen Aleyna Tilki, 'Risk alarak böyle bir albüme giriştim. Dünya starı olmak istiyorum.

Tarzıma yakışmayan bir şarkıyı seslendirmem. 16 yaşında değilim! 21 yaşındayım artık. Bu yaştan sonra omurgasız olamam.' ifadelerini kullandı.

'BENİ ÇOK DÖVDÜLER'
Ünlü şarkıcı, Akalın'ın bu sözlerini hatırlatan muhabire, 'Nefret ve öfke kimseyi beslemez. Benim kapım herkese açık. 16 yaşında gay barda şarkı söylediğimde tüm ülke üstüme gelmişti. Beni çok dövdüler. Şimdi, 'Aleyna doğru yolda diyorlar'' diyerek Akalın'a mesaj gönderdi.

Akalın, Tilki hakkında, “Dünya starı olacağını söylüyordu. Yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini.” demişti.

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