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Serdar Ortaç, çıkmayan albümünü sattı

Kumar borçları yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, çıkmayan albümünü bile satmak zorunda kaldı.

Serdar Ortaç, çıkmayan albümünü sattı
Ekleme: 23.11.2021 - 13:19 Güncelleme: 23.11.2021 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Serdar Ortaç, çıkmayan albümünü sattı
Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen yasa dışı bahis iddialarında adı geçen ve 10 milyon TL borcu olduğunu açıklayan şarkıcı Serdar Ortaç'a, önceki gün Yılbaşı'nda sahneye çıkacağı Kıbrıs'tan kötü haber gelmişti. Borçları yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç'tan yeni bir haber daha geldi.

TELİF HAKLARINI SATTI

Sık sık kumar alışkanlığıyla ve bu nedenle kaybettiği paralarla, borçlarıyla gündeme gelen Serdar Ortaç, zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satmıştı. 5 yıllık bir süre karşılığında 1 milyon TL almıştı.

ÇIKMAMIŞ ALBÜMÜ DE VERDİ

Ortaç'ın, hazırlıkları devam eden ve kayıtları henüz bitmeyen ‘Best Of Serdar' albümünün haklarını şimdiden 200 bin TL'ye Ozan Çolakoğlu'na sattığı öğrenildi.

'BORCUM ÇOK'

Serdar Ortaç, 'Çok borcum var. 10 milyon TL kredi borcum var. Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum da var. Benim de aylık yaklaşık 500 bin TL harcamam var.' demişti.


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