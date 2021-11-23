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Cem Yılmaz, Metin Akpınar'ın 'Kumaşı iyi değil' sözlerine yanıt verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisi hakkında "Oyunculuk kumaşı iyi değil" diyen usta oyuncu Metin Akpınar'a "Ben onun her işini dikkatle izledim, o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.

Cem Yılmaz, Metin Akpınar'ın 'Kumaşı iyi değil' sözlerine yanıt verdi
Ekleme: 23.11.2021 - 10:27 Güncelleme: 23.11.2021 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Cem Yılmaz, Metin Akpınar'ın 'Kumaşı iyi değil' sözlerine yanıt verdi
Usta oyuncu Metin Akpınar, konuk olduğu bir televizyon programında, mizahın bitmeyeceğini ve kopamayacağını belirtti.

Metin Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de yorumda bulundu.

'STAND-UP KOMEDİ ZEKİ İNSANLARIN YAPTIĞI MİZAH UNSURUDUR'

'Stand-up komedi ayaküstü yapılan, zeki insanların yaptığı kısa süren yıldırım gibi çarpan müthiş bir mizah unsurudur.' diyen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'CEM YILMAZ'IN OYUNCULUK KUMAŞI ZAYIF'

'E biz de bak konuşanlara yani, belki zeki çok ama iyi konuşan yok, buna Cem Yılmaz da dahil. Cem Yılmaz'ı beğenirim, çok zeki bir çocuk, mükemmel işler yapıyor çok takdir ediyorum ama oyunculuk kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil, stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama, tipleme de daha büyük başarılar bekliyor insan. Ben bekliyorum, Allah biliyor.'

CEM YILMAZ YANIT VERDİ: O DA BENİ SAHNEDE İZLERSE ÇOK MUTLU OLURUM

Metin Akpınar'ın açıklamalarına Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yılmaz, açıklamasında 'Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum.' dedi.


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