Ünlü Oyuncu güzelliği ile büyüledi!

Hazal Türesan yetenekli olduğu kadar güzel de. 36 yaşındaki oyuncu, Zincirlikuyu'dan bulunan bir otelde objektif karşısına geçti.Cem Talu’ya poz verdi. En güzel pozlarını Instagram hesabında paylaştı.Eski dizisi ‘Mucize Doktor’daki rol arkadaşlarından Hayal Köseoğlu ‘Ateş ediyorsun’ yorumunu yaptı,İŞTE O KARELERDEN BİRİ...Merve Bulut ise şöyle yazdı: “Düştük bittik yarabbiiiim, woww!”