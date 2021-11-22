Miray Daner ile Oğulcan Engin ilk kez el ele!

Ezgi Eyüboğlu’yla ayrılığının hemen ardından Miray Daner’le yeni bir aşka yelken açan Oğulcan Engin, önceki akşam sevgilisiyle Bebek Hotel’deydi. Baş başa yemek yiyen çift çıkışta ilk kez el ele görüntülendi.İLİŞKİ GÜZEL GİDİYORMiray Daner, “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Güzel gidiyor” diye yanıt verdi. Hızlı adamlarla aracına yönelen Oğulcan Engin ise soruları “Sonra konuşuruz” diyerek geri çevirdi.