Kadir İnanır ameliyat oldu

Muğla'da rahatsızlanarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor.Beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle kontrol altında tutulan İnanır'ın doktorları, dün ilk kez açıklama yaparak bilincinin açık, durumunun iyi olduğunu söylemişti.Bu sabah saatlerinde ise 72 yaşındaki İnanır ile ilgili yeni bir açıklama geldi.'AMELİYAT GEÇİRDİ'Pamukkale Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada 'Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır.'DURUMU İYİ'Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir' ifadeleri yer aldı.'TÜM ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE'İnanır'ın yakın arkadaşı Jülide Kural da usta sanatçının kendi sosyal medya hesabı üzerinden ameliyat haberini duyurdu.Kural, paylaşıma, 'Bildiğiniz gibi Kadir İnanır Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük 'BARIŞ' gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla...' notunu düştü.