Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Hadise geçtiğimiz günlerde yeğeniyle fotoğrafını Instagram’da paylaşmış, Mehmet Dinçerler de o karenin altına “Nasıl da yakışır kucağına” yazmıştı.Çift, o yorumla ilgili sorular karşısında tebessüm etmekle yetindi. “Mehmet Bey, evlilik teklifi ne zaman gelecek?” sorusunu da gülümseyerek yanıtsız barakan Dinçerler, Hadise’yle beraber aracına binerek uzaklaştı.