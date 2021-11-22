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Gülşen'den cesur sahne kostümü

Son dönemde konserden konsere koşan Gülşen, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına müzik şöleni yaşatıyor. Gülşen son olarak Ankara’da sevenleriyle buluştu. Söylediği şarkılarla sevenlerini eğlendiren Gülşen, cesur sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

Ekleme: 22.11.2021 - 11:21 Güncelleme: 22.11.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Gülşen'den cesur sahne kostümü
Aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Gülşen, özel hayatından çok kariyeriyle sık sık magazin gündemine geliyor.

Son dönemde konserden konsere koşan Gülşen, tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle sıklıkla isminden söz ettirmeyi başarıyor.

Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu.

Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek 'Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim' demişti.

Son olarak Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti.



Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Gülşen, konserde göğüs dekolteli bir kıyafet tercih etti.

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