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Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması: Bitmiştir!

Eski futbolcu Gökhan Çıra son paylaşımıyla dikkat çekti. Çıra Selin Ciğerci ile aralarındaki tüm bağları kopardığını açıkladı. Gökhan Çıra arka arkaya yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düştü.

Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması: Bitmiştir!
Ekleme: 22.11.2021 - 11:57 Güncelleme: 22.11.2021 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Çıra'dan şaşırtan Selin Ciğerci açıklaması: Bitmiştir!
2017 yılında cinsiyet değiştiren ve 2019 yılında aradığı aşkı Gökhan Çıra'da bulan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evliliği iki yıl sürdü. Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirdi.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortalıkları son buldu.

'ARKADAŞLIK İLİŞKİM BİTMİŞTİR'

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, bir açıklama yayınlayarak eski eşiyle aralarındaki tüm bağları kopardığını duyurdu. Çıra, paylaşımında 'Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim' dedi.

İkilinin boşandıkları dönem kazançları gündeme gelmişti. Çift boşanırken kazandıkları parayı yarı yarıya bölüştüklerini söylemişti.



KÜFÜRLÜ ŞARKIYI PAYLAŞIP YORUM YAZDI

Gökhan Çıra eski eşinin sevgilisiyle görüntülenmesi gündemdeyken yaptığı paylaşımlarla olay oldu. Çıra Sonra da 'O k..peye söyleyin gemileri yaktım' şarkısını paylaştı. Ardından ise açıklama yaptı.

Çıra paylaşımında 'Susmak istemiyorum ama konuşmak da istemiyorum. Ben zaten 1 haftadır yapılan tüm ihanetlere alıştım' dedi.


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