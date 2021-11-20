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Eda Ece'den Danilo Zanna tepkisi!

İtalyan şef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece, çıkan haberlere isyan etti. Ece, çıkan haberler için son derece ayıp yorumunda bulundu.

Ekleme: 20.11.2021 - 14:41 Güncelleme: 20.11.2021 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Eda Ece'den Danilo Zanna tepkisi!
İtalyan şef Danilo Zanna ile adı anılan Eda Ece, söz konusu haberlerle ilgili tepki gösterdi. Gazetecilerin bu konuyla alakalı sorularıyla karşılaşan Ece, verdiği yanıtla iddiaları bir kez daha yalanladı.

Ece, konuyla ilgili olarak net ifadelerin yer aldığı şu açıklamayı yaptı:

'Benim zaten erkek arkadaşım var. İnsanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan'la beraberim. Ayrıldığımız haberleri doğru değil. Danilo'yla 2016'da beraber 'Görümce' filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik.

2016'dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo'nun hiçbir şeyden haberi yok. Masa başı haberler gazeteciliğin de prestijini bozuyor bence. Hem kendisine zarar hem bize zarar ne gereği var.'

Erkek arkadaşının tepkisi de sorulan Ece, 'O gerçeği en iyi bilen insan olduğu için 'bu yalan haber işi keşke olmasaydı.' dedi.
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