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'Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan flaş Meryem Uzerli açıklaması

Reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, katıldığı programda 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında konuştu.

'Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan flaş Meryem Uzerli açıklaması
Ekleme: 2.11.2021 - 10:24 Güncelleme: 2.11.2021 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
'Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısı Timur Savcı'dan flaş Meryem Uzerli açıklaması
Simge Fıstıkoğlu'nun 'Hayat Okulu' adlı programına bu hafta; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı konuk oldu.

Ünlü yapımcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da konuştu.

ÇEKİMLERİ BIRAKIP ALMANYA'YA GİTMİŞTİ
'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya'ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin'i dahil etmişti.

'SAYGISIZLIK'
Yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli'nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.

'GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU'
Savcı, “Meryem'in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem'in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama bitti dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuştu.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA NASIL YAKALANDIĞINI ANLATMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz yıl Şamdan dergisine verdiği röportajda rahatsızlığından bahseden Uzerli, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet' deyip durdum. Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda' deyip duruyordum.'

'ROBOT GİBİ OLMUŞTUM'
'İç sesim sürekli ‘mükemmel ol', ‘disiplini bırakma' diyordu. Adeta robot gibi olmuştum. Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor' dedim.Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.'
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