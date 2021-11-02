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Bengü'den bebeğiyle ilk poz!

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bebeğini kucağına alan Bengü, doğum sonrasında ilk fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere, "Oğlum… Ailemize hoşgeldin oğlum 01.11.2021" notunu düştü.

Ekleme: 2.11.2021 - 10:32 Güncelleme: 2.11.2021 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Bengü'den bebeğiyle ilk poz!
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, ikinci kez anne oldu.
2İkinci defa anne olan Bengüden bebeğiyle ilk pozlar
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi. Bengü doğum sonrasında hastane odasında bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını paylaştı.

'AİLEMİZE HOŞ GELDİN OĞLUM'

Ünlü şarkıcı paylaşımında 'Oğlum… Ailemize hoş geldin oğlum 01.11.2021' ifadelerini kullandı. 3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



'SELİM'İN HAYALİYDİ'

Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, 'İsim olarak, soy adımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık' demişti.

'ZEYNEP ABLA OLUYOR'

42 yaşındaki şarkıcı, hamile olduğu şu sözlerle duyurmuştu: Bayramın sürprizi bizden gelsin... Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor... Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler, bizden hepinize...



Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturduktan bir yıl sonra Zeynep'i kucağına alan ünlü şarkıcı, kızının yeni yaşını kutladı.

'DÖRDÜNCÜMÜZ BEKLENİYOR'
Bengü, eşi ve kızı ile birlikte çekilen bu karesini, 'Dördüncümüz bekleniyor...' notuyla yayınladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan sanatçının karnının iyice belirginleştiği de görüldü.
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