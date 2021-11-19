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Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması!

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren ünlü isim Kerem Bürsin, önceki gün Etiler'de Burak Sağyaşar'la görüşme yaparken görüntülendi. Hande Erçel'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin, evlilik açıklaması ile dikkat çekti.

Ekleme: 19.11.2021 - 11:10 Güncelleme: 19.11.2021 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Kerem Bürsin'den evlilik açıklaması!
Yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya gelip Etiler'de yeni proje görüşmesi gerçekleştiren Kerem Bürsin, "Henüz netleşen bir proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz" dedi.

İtalya'ya gerçekleştirdiği seyahat ve gördüğü ilgi hakkında da konuşan Bürsin, "Bu kadar ilgiyi beklemiyordum... Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu." ifadelerini kullandı.


Hande Erçel ile ilgili de konuşan yakışıklı oyuncu, "Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz" dedi. "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen Bürsin, şunları söyledi:

"İlişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu... Önümüzde işlerimiz ve kariyer planlamamız var. Evliliği konuşmak için henüz erken"

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