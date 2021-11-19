İşte Tatlıtuğ'un bebeğinin cinsiyeti!

2016 yılında nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çifte yakın bir kaynak 2. sayfa programına açıklamalarda bulundu. Çiftin, erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ ve 2016 yılında evlendiği Başak Dizer cephesinden müjdeli haber geldi. Dizer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.Çiftin bebeği şimdiden ünlü olurken cinsiyeti ve burcunun ne olacağı da merak konusu oldu. 2. Sayfa programına ünlü çifte yakın bir isimden mesaj geldi.2. Sayfa'nın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftine yakın olan bir isim bebeğin cinsiyetini açıkladı. Ünlü çiftin bir oğlu olacak. İkili, daha erken olduğu için bebeğin cinsiyetini açıklamak istemediği de öğrenildi.