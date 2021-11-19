Hadise tarzıyla göz kamaştırdı!

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra sosyetenin ünlü ismi iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.KAMERA ARKASI HADİSESosyal medyada eski fotoğraf ve videoların paylaşıldığı perşembe gününü es geçmeyen Hadise, kamera arkası görüntülerini 'tbt' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.Dans ettiği anları yayınlayan Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesi de dikkat çekti. Video çok sayıda yorum ve beğeni aldı.