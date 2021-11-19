Fikre Ali 2 yaşında! Doğum gününden sosyal medyayı sallayan kareler!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali yeni yaşına bastı. Ünlü çift, oğullarının 2. yaşını kutlamak için düzenledikleri doğum günü partisinden sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptılar.

'Aşkı Memnu', 'Adını Feriha Koydum' gibi milyonlara ulaşan dizileriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı.Çiftin evlendikten sonra bebek müjdesi ise magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu.Ünlü çiftin oğulları Fikret Ali'nin Ali Atay'a çok benzemesi sosyal medyanın uzun süre konuştuğu konular arasında yer aldı.2 yaşına basan Fikret Ali için düzenlenen doğum günü partisinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu Hazal Kaya, 'Dikkat Fiko 2 yaşına giriyor! İyi ki doğdun kalbim' notunu düştü. Kaya'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.