Ferah Zeydan Kimdir? Ferah Zeydan Kaç Yaşında? Ferah Zeydan Sevgilisi Var Mı?

Ferah Zeydan: 'Sevgilimi Aldattım'



Ferah Zeydan Kimdir?



katıldığı ses yarışmasıyla şohreti yakalamış ve daha sonra Sinan Akçıl ile 'Şarttır' şarkısını yaparak seslendirmişti. Yarışmada 'Aşk' parçasını seslendirmiş ve herkes tarafından ilgi görmüştü. Ferah Zeydan'ın son açıklamaları ise yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Ferah Zeydan 'Şarkıları duygulu okumak için sevgilimi aldattım' açıklamasını yaparak sosyal medyada gündem oldu. Bu açıklamaların üzerine kullanıcılar '?' sorularını araştırmaya başladı. İşte'ın açıklamaları ve hayatı...İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran ve söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini kazanan Ferah Zeydan aşk açıklamalarıyla gündeme geldi. Ferah Zeydan verdiği 60 kiloyla dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak muhabirlerin sorusunu yanıtlayan Ferah Zeydan 'sanat için 5 yıllık ilişkimi bitirdim, başkasıyla birlikte oldum. Şarkıyı duygulu okumak için, ruhumu açıttım' açıklamalarıyla gündeme geldi.Ferah Zeydan Mersin'de 20 Şubat 1994 yılında dünyaya geldi. Amatör konserler vererek müzisyenliğe başlayan Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgilen Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği sayesinde halk tarafından tanınıyordu. Ferah Zeydan'ın hayatı X Factör Star yarışmasıyla değişti. Yarışmada söylediği 'Aşk' şarkısıyla hem izleyicilerin hem de jürilerin beğenisini topladı. Hatta yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun süredir görüşmediği babasına kavuştu. Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleri sayesinde şöhretini arttırdı. Ayrıca Ferah Zeydan, Emre Aydın'ın yapımcılığında çıkardığı şarkılarla da izleyici kitlesini arttırdı.