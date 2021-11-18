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Güzellik sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün çok merak edilen güzellik sırları öğrenildi.

Ekleme: 18.11.2021 - 13:30 Güncelleme: 18.11.2021 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Güzellik sırrı ortaya çıktı!
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Neslihan Atagül'ün cilt bakım sırrı ortaya çıktı.

MEYVE PEELİNGİ

Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Atagül, bol bol su içmeyi ihmal etmezken taze meyvelerle cildine peeling yaptığı öğrenildi.

YÜZÜNE BUZ SÜRÜYOR

Dudaklarının sağlığı için de bal sürdüğü öne sürüldü. Oyuncunun her gün yüzüne buz kompresi uyguladığı da söyleniyor.


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