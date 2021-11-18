Angelina Jolie'den dünyaya mesaj!

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, ormanlık alanların korunması çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler Özel Elçisi olarak yıllardır mültecilerin durumuyla ilgilenen Jolie'den, bu kez farklı bir açıklama geldi.JOLIE'DEN ORMANSIZLAŞMAYA KARŞI MESAJJolie, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Kamboçya'nın Samlout bölgesindeki ormanda bitki ve hayvanların haritasını çıkarmak için Flora & Fauna International ile biyoçeşitlilik araştırması başlattık.' dedi.Ünlü oyuncu, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan vahşi yaşamdan geriye ne kadar kaldığını bilmediklerini ve söz konusu türlerin korunması gerektiğini vurguladı.'ORMANLARIMIZI KORUYALIM' ÇAĞRISI YAPTIJolie, mesajını 'Bu, küresel olarak ormansızlaşmanın yıkıcı etkisine ve dünya liderlerinin neden vaatlerine bağlı kalmaları gerektiğine dair sadece bir örnek.' ifadesiyle tamamladı.