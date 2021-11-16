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Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sitem

Şeyma Subaşı, sosyal medyadan paylaşım yaparak Acun Ilıcalı’ya çağrıda bulundu.

Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sitem
Ekleme: 16.11.2021 - 13:05 Güncelleme: 17.11.2021 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya sitem
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile ilgili bir açıklama yaptı.

Subaşı'nın açıklaması, sosyal medyada eski eşi Acun Ilıcalı'ya gönderme olarak yorumlandı.

'KARARI VEREMİYORSUN'

Subaşı önce bir paylaşım yapıp, 'Melisa sekiz sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa, Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte.' yorumunda bulundu.

'ÇOCUĞUN YERİ ANNESİNİN YANIDIR'

Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığını gözler önüne serdi. Subaşı, daha sonra yeni bir açıklama yaparak şunları söyledi; 'Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır.

'MİAMİ'DE OKULA GİDEBİLİR'

Olayların derinine inince birkaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı.'

'ŞEYMA ÇOK İYİ ANNE'

Melisa Ilıcalı, bir süredir babasıyla birlikte İstanbul'da yaşıyordu. Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti; 'Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum.

Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimiz de bu özeni gösteriyoruz.'


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